Папа Римський закликав до діалогу з Кореєю і до заборони ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Папа Римський Франциск закликав всі країни підтримати діалог, щоб знизити напругу на Корейському півострові і пропрацювати законодавчу заборону ядерної зброї. Про це він заявив під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, акредитованим при Святому престолі, в зверненні, відомому як “Стан світу”, повідомляє Reuters, передає УНН.
“Надзвичайно важливо підтримувати будь-яку спробу до діалогу на Корейському півострові, щоб знайти нові способи подолати існуючі суперечки, розвинути взаємну довіру і забезпечити мирне майбутнє корейського народу і всього світу”, — сказав Франциск.
Понтифік наголосив, що ядерна зброя має бути забороненою, цитуючи документ, виданий папою Римським Іоанном XXIII в розпал “холодної війни”.
Нагадаємо, Папа Римський закликав розвинені країни приймати більше біженців.