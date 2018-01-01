Папа Римський закликав приймати більше біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У молитві до Всесвітнього дня миру Папа Римський Франциск закликав держави гарантувати біженцям мирне майбутнє, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані під час обідньої молитви закликав у новому році приймати більше біженців, які ризикують життям у тривалих і небезпечних подорожах задля того, щоб віднайти мир.
Понтифік закликав державні інституції, а також церкви гарантувати біженцям мирне майбутнє та "якомога більше" розширити їхній прийом.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск приєднався з українцями до Молитви Миру для дорогої української землі в Соборі Святого Петра.