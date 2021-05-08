Папа Римський підтримує відмову від патентів на вакцини

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Папа Франциск підтримав пропозицію президента США Джо Байдена щодо відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19. У своїй промові на глобальному концерті збору коштів для сприяння справедливому доступу до вакцин папа сказав, що світ заражений “вірусом індивідуалізму”.

“Різновидом цього вірусу є закритий націоналізм, який запобігає, наприклад, інтернаціоналізму вакцин. Інший варіант — коли ми ставимо закони ринку або інтелектуального ринку чи інтелектуальної власності над законами любові та здоров’я людства”, — сказав він у відеозверненні.

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Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу. Однак багато європейських країн, очолювані Німеччиною та Францією, дистанціювались від цієї пропозиції, аргументуючи це тим, що ключовим фактором для припинення пандемії COVID-19 є швидше виготовлення та спільне використання вакцин.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі. Іспанія також підтримує відмову від патентів на вакцини.