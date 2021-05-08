Папа Римский поддерживает отказ от патентов на вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Папа Римский Франциск поддержал предложение, чтобы компании-разработчики вакцин против болезни COVID-19 отказались от патентов на производимые препараты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Папа Франциск поддержал предложение президента США Джо Байдена об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В своей речи на глобальном концерте сбора средств для содействия справедливому доступу к вакцинам папа сказал, что мир заражен “вирусом индивидуализма”.
“Разновидностью этого вируса есть закрытый национализм, который предотвращает, например, интернационализма вакцин. Другой вариант — когда мы ставим законы рынка или интеллектуального рынка или интеллектуальной собственности над законами любви и здоровья человечества ”, - сказал он в видеообращении.
Напомним
Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. Однако многие европейские страны, возглавляемые Германией и Францией, дистанцировались от этого предложения, аргументируя это тем, что ключевым фактором для прекращения пандемии COVID-19 является скорее изготовления и совместное использование вакцин.
Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Испания также поддерживает отказ от патентов на вакцины.