Папа Франциск зачитав реквієм за своїм попередником Бенедиктом XVI
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Папа Римський Франциск зачитав заупокійну месу (реквієм) за папою-емеритом Бенедиктом XVI. Понтифік сказав, що віддає свого попередника "в люблячі руки Бога Отця" і молиться, щоб тепер його "радість була повною", пише УНН з посиланням на Vatican News.
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"Вірний Божий народ, зібраний тут, тепер супроводжує і доручає Йому життя того, хто був їхнім пастирем... Ми хочемо робити це з тією самою мудрістю, ніжністю та відданістю, якою Він обдарував нас. Разом ми хочемо сказати: Отче, у Твої руки віддаємо його дух... Бенедикте, нехай твоя радість тепер буде повною, коли ти чуєш Його (Божий, - ред.) голос, тепер і навіки!" - сказав папа Франциск.
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Понтифік виголосив проповідь італійською мовою в рамках багатомовної служби з латинською месою на площі Святого Петра. Попрощатися з Бенедиктом XVI прийшли десятки тисяч вірян.
У реквіємі він згадував Євангельське читання, а також описав риси пастора та його роль у суспільстві. Він відзначив важливість взаємної, молитовної підтримки та сказав, що церква пам'ятатиме Бенедикта XVI. Наприкінці промови Франциск поклав знак хреста над труною папи-емерита, перш ніж її понесли до базиліки Святого Петра.
Нагадаємо
У Ватикані сьогодні ховають Папу Римського Бенедикта XVI.