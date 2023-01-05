Папа Франциск зачитав реквієм за своїм попередником Бенедиктом XVI

Цитата

"Вірний Божий народ, зібраний тут, тепер супроводжує і доручає Йому життя того, хто був їхнім пастирем... Ми хочемо робити це з тією самою мудрістю, ніжністю та відданістю, якою Він обдарував нас. Разом ми хочемо сказати: Отче, у Твої руки віддаємо його дух... Бенедикте, нехай твоя радість тепер буде повною, коли ти чуєш Його (Божий, - ред.) голос, тепер і навіки!" - сказав папа Франциск.

Деталі

Понтифік виголосив проповідь італійською мовою в рамках багатомовної служби з латинською месою на площі Святого Петра. Попрощатися з Бенедиктом XVI прийшли десятки тисяч вірян.

У реквіємі він згадував Євангельське читання, а також описав риси пастора та його роль у суспільстві. Він відзначив важливість взаємної, молитовної підтримки та сказав, що церква пам'ятатиме Бенедикта XVI. Наприкінці промови Франциск поклав знак хреста над труною папи-емерита, перш ніж її понесли до базиліки Святого Петра.

Нагадаємо

У Ватикані сьогодні ховають Папу Римського Бенедикта XVI.