Папа Франциск зачитал реквием по своему предшественнику Бенедикту XVI
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу (реквием) по папе-эмериту Бенедикту XVI. Понтифик сказал, что отдает своего предшественника "в любящие руки Бога Отца" и молится, чтобы теперь его "радость была полной", пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Цитата
"Верный Божий народ, собранный здесь, теперь сопровождает и поручает Ему жизнь того, кто был их пастырем... Мы хотим делать это с той же мудростью, нежностью и преданностью, которой Он одарил нас. Вместе мы хотим сказать: Отче , в Твои руки отдаем его дух... Бенедикт, пусть твоя радость теперь будет полной, когда ты слышишь Его (Божий, - ред.) голос, теперь и навеки!" – сказал папа Франциск.
Детали
Понтифик произнес проповедь на итальянском языке в рамках многоязычной службы с латинской мессой на площади Святого Петра. Проститься с Бенедиктом XVI пришли десятки тысяч верующих.
В реквиеме он упоминал Евангельское чтение, а также описал черты пастора и его роль в обществе. Он отметил важность взаимной, молитвенной поддержки и сказал, что церковь будет помнить Бенедикта XVI. В конце речи Франциск положил знак креста над гробом папы-эмерита, прежде чем его понесли в базилику Святого Петра.
Напомним
В Ватикане сегодня хоронят Папу Римского Бенедикта XVI.