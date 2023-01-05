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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Папа Франциск зачитал реквием по своему предшественнику Бенедикту XVI

Киев • УНН

 • 504077 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу (реквием) по папе-эмериту Бенедикту XVI. Понтифик сказал, что отдает своего предшественника "в любящие руки Бога Отца" и молится, чтобы теперь его "радость была полной", пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск зачитал реквием по своему предшественнику Бенедикту XVI

Цитата

"Верный Божий народ, собранный здесь, теперь сопровождает и поручает Ему жизнь того, кто был их пастырем... Мы хотим делать это с той же мудростью, нежностью и преданностью, которой Он одарил нас. Вместе мы хотим сказать: Отче , в Твои руки отдаем его дух... Бенедикт, пусть твоя радость теперь будет полной, когда ты слышишь Его (Божий, - ред.) голос, теперь и навеки!" – сказал папа Франциск.

Детали

Понтифик произнес проповедь на итальянском языке в рамках многоязычной службы с латинской мессой на площади Святого Петра. Проститься с Бенедиктом XVI пришли десятки тысяч верующих.

В реквиеме он упоминал Евангельское чтение, а также описал черты пастора и его роль в обществе. Он отметил важность взаимной, молитвенной поддержки и сказал, что церковь будет помнить Бенедикта XVI. В конце речи Франциск положил знак креста над гробом папы-эмерита, прежде чем его понесли в базилику Святого Петра.

Напомним

В Ватикане сегодня хоронят Папу Римского Бенедикта XVI.

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