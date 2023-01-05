Сьогодні у Ватикані ховають Папу Римського Бенедикта
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Ватикані сьогодні ховають Папу Римського Бенедикта XVI. Як пише Fox News, панахиду проведе чинний Папа Римський Франциск у соборі Святого Петра, передає УНН.
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Папа Франциск очолить похоронну процесію покійного понтифіка, а потім проведе месу в соборі Святого Петра у Ватикані.
Після церемонії тіло понтифіка, згідно з його останньою волею, поховають у гроті під вівтарною частиною цього ж собору, де був також похований Іван Павло ІІ.
В даний час тіло Бенедикта знаходиться в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані, де він провів більшу частину свого життя після папства.
Зазначається, що вшанувати пам'ять покійного Папи прийшли вже десятки тисяч людей.
Додамо
31 грудня 2022 року помер Папа Римський Бенедикт XVI. Апостольський престол займав з 2005 до 2013 року. Про його смерть повідомила прес-служба Ватикану.