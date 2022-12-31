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Помер папа Бенедикт XVI

Помер папа Бенедикт XVI

Київ • УНН

 • 838545 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Помер папа римський на спокої Бенедикт XVI. Апостольський престол він обіймав з 2005 по 2013 роки. Про його смерть повідомила прес-служба Ватикану, передає УНН.

Бенедикту було 95 років.

Бенедикт XVI (у світі Йозеф Ратцінгер) став першим папою за 600 років, якій залишив свій пост добровільно. Він ухвалив це рішення у лютому 2013 року, пославшись на слабке здоров'я. Після відставки він залишився жити у Ватикані.

У грудні 2022 року папа римський Франциск повідомив, що його попередник важко хворий, і попросив за нього молитися.
Він сказав, що це має бути особлива молитва і що треба просити Господа послати йому розраду та підтримати його.

28 грудня пресслужба Святого престолу підтвердила, що стан Бенедикта XVI останнім часом погіршився, що пов'язано з його похилим віком.

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