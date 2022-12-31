Умер папа Бенедикт XVI
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Умер папа римский на покое Бенедикт XVI. Апостольский престол он занимал с 2005-го по 2013 годы. О его смерти сообщила пресс-служба Ватикана, передает УНН.
Бенедикту было 95 лет.
Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) стал первым папой за 600 лет, покинувшим свое место добровольно. Он принял это решение в феврале 2013 года, сославшись на слабое здоровье. После отставки он остался жить в Ватикане.
В декабре 2022 года, действующий папа римский Франциск сообщил, что его предшественник тяжело болен, и попросил за него молиться.
Он сказал, что это должна быть особая молитва и что нужно просить господа послать ему утешение и поддержать его.
28 декабря пресс-служба Святого престола подтвердила, что состояние Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, что связано с его преклонным возрастом.