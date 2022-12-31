Умер папа Бенедикт XVI

Бенедикту было 95 лет.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) стал первым папой за 600 лет, покинувшим свое место добровольно. Он принял это решение в феврале 2013 года, сославшись на слабое здоровье. После отставки он остался жить в Ватикане.

В декабре 2022 года, действующий папа римский Франциск сообщил, что его предшественник тяжело болен, и попросил за него молиться.

Он сказал, что это должна быть особая молитва и что нужно просить господа послать ему утешение и поддержать его.

28 декабря пресс-служба Святого престола подтвердила, что состояние Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, что связано с его преклонным возрастом.