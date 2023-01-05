Сегодня в Ватикане хоронят Папу Римского Бенедикта

Детали

Отмечается, что Папа Франциск возглавит похоронную процессию покойного понтифика, а затем проведёт мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.

После церемонии тело понтифика, согласно его последней воле, захоронят в гроте под алтарной частью этого же собора, где был также похоронен Иоанн Павел II.

В настоящее время тело Бенедикта находится в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, где он провел большую часть своей жизни после папства.

Отмечается, что почтить память покойного Папы пришли уже десятки тысяч людей.

Добавим

31 декабря 2022 года умер Папа Римский Бенедикт XVI. Апостольский престол занимал с 2005 по 2013 годы. О его смерти сообщила пресс-служба Ватикана.