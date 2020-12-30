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Пандемія: ВООЗ заявила, що механізму COVAX потрібні понад 4 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міжнародний механізм, що забезпечує доступ до вакцин від коронавірусу COVAX, терміново потребує фінансування в розмірі понад 4 млрд доларів. Про це заявив в середу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пише УНН.

Пандемія: ВООЗ заявила, що механізму COVAX потрібні понад 4 млрд доларів

Він виступив з відеозверненням до світової спільноти у зв’язку річницею (31 грудня 2019 року) надходження в ВООЗ з Китаю відомостей про вогнище “пневмонії невідомого походження” — захворювання, яке згодом повчитися назву COVID-19.

“Щоб захистити світ, ми повинні забезпечити імунізацію всіх людей, що зазнають ризику, повсюдно, а не тільки в країнах, які можуть дозволити собі придбання вакцин. Для цього механізму COVAX терміново потрібні більше 4 млрд доларів для закупівлі вакцин для країн з низькими доходами і доходами нижчими за середні”, — сказав глава ВООЗ. За його словами, мова йде про виклик, на який треба було б у 2021 році.

Гебрейесус закликав світову спільноту “солідарно працювати разом” в зміцненні охорони здоров’я в світі. “У 2020 році криза в сфері охорони здоров’я історичних масштабів показав нам, наскільки тісно все ми пов’язані”, — нагадав він. За словами гендиректора, “світло в кінці тунелю вже видно”, і необхідно “йти по дорозі разом”.

ВООЗ надає великого значення механізму COVAX, в якому беруть участь 190 країн і економік. 18 грудня було оголошено про те, що у виробників зарезервовано близько 2 млрд доз вакцин-кандидатів. COVAX є механізмом з підтримки створення виробничих потужностей та проведення централізованих закупівель. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин, субсидуючи тим самим в цій сфері так звані держави, що фінансуються. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

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