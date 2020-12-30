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Пандемия: ВОЗ заявили, что механизму COVAX нужны более 4 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международный механизм, обеспечивающий доступ к вакцинам от коронавируса COVAX, срочно нуждается в финансировании в размере более 4 млрд долларов. Об этом заявил в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.

Пандемия: ВОЗ заявили, что механизму COVAX нужны более 4 млрд долларов

Он выступил с видеообращением к мировому сообществу в связи с годовщиной (31 декабря 2019 года) поступления в ВОЗ из Китая сведений об очаге “пневмонии неизвестного происхождения” — заболевании, которое впоследствии поучило название COVID-19.

“Чтобы защитить мир, мы должны обеспечить иммунизацию всех подвергающихся риску людей повсеместно, а не только в странах, которые могут позволить себе приобретение вакцин. Для этого механизму COVAX срочно нужны более $4 млрд для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних”, — сказал глава ВОЗ. По его словам, речь идет о вызове, на который необходимо ответить в 2021 году.

Гебрейесус призвал мировое сообщество “солидарно работать вместе” в укреплении здравоохранения в мире. “В 2020 году кризис в сфере здравоохранения исторических масштабов показал нам, насколько тесно все мы связаны”, — напомнил он. По словам гендиректора, “свет в конце туннеля уже виден”, и необходимо “идти по дороге вместе”.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. 18 декабря было объявлено о том, что у производителей зарезервировано около 2 млрд доз вакцин-кандидатов. COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

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