Пандемія: у Токіо та найближчих префектурах скасували НС, введений через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Влада Токіо і трьох прилеглих до столиці префектур (Канагава, Сайтама і Тіба) скасували режим НС і зняли деякі обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє агентство NHK News, пише УНН.
Деталі
Рішення було прийнято в зв’язку зі зниженням кількості нових зареєстрованих випадків зараження в столиці. Тим не менше, влада країни залишила ряд обмежень як превентивний захід, щоб уникнути подальшого поширення вірусу. Зокрема, рекомендували компаніям залишити своїх працівників працювати на віддаленці.
Для барів і ресторанів зробили послаблення — раніше вони були зобов’язані закриватися о 20:00, тепер, після зняття режиму НС — о 21:00.
На час цвітіння сакури влади столиці встановила огорожі навколо дерев в парку Уено, а також заборонила городянам сидіти на лавках тривалий час.
Довідка
В кінці лютого влада Японії повідомили про нестачу препарату Pfizer для вакцинації. Тому держава була змушена уповільнити початковий план по вакцинації населення похилого віку.
За останню добу в Токіо виявили 256 нових випадків зараження коронавірусом. Всього за час пандемії в японській столиці виявили 117 517 хворих.
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 455 638 випадків захворювання, 8 812 людини загинули.