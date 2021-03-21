Пандемия: в Токио и ближайших префектурах отменили ЧП, введенный из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Власти Токио и трех прилегающих к столице префектур (Канагава, Сайтама и Тиба) отменили режим ЧС и сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство NHK News, пишет УНН.
Детали
Решение было принято в связи со снижением числа новых зарегистрированных случаев заражения в столице. Тем не менее, власти страны оставили ряд ограничений в качестве превентивной меры во избежание дальнейшего распространения вируса. В частности, рекомендовали компаниям оставить своих работников работать на удаленке.
Для баров и ресторанов сделали послабление — ранее они были обязаны закрываться в 20:00, теперь, после снятия режима ЧС — в 21:00.
На время цветения сакуры власти столицы установили ограждения вокруг деревьев в парке Уэно, а также запретили горожанам сидеть на скамейках продолжительное время.
Справка
В конце февраля власти Японии сообщили о нехватке препарата Pfizer для вакцинации. Поэтому государство было вынуждено замедлить изначальный план по вакцинации пожилого населения.
За последние сутки в Токио выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в японской столице выявили 117 517 заболевших.
Согласно статистике ВОЗ — в Японии 455 638 случаев заболевания, 8 812 человека погибли.