Пандемія: Степанов пояснив чому не можна зупиняти роботу метро

"Зараз багато так званих "експертів" почали, вибачте, будь ласка, розводити демагогію рівняти умовно кажучи, а що робити з метро, а що робити з транспортом в будні дні. Так, але транспорт та метро – це критична інфраструктура і ми не можемо його зупинити, адже це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - розповів Степанов.

За його словами, якщо ми будемо зменшувати розповсюдження COVID-19 хоча б під час карантину вихідного дня, коли більша частина українців просто відпочиває та залишається вдома, ми суттєво зменшимо навантаження на українську медичну систему.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що якщо "карантин вихідного дня" не дасть результатів і Україна прийде до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни.

Як повідомлялося, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти "карантин вихідного дня".

Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.