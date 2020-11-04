Пандемія: Офіс Уповноваженого із захисту державної мови працює дистанційно

"Для того, щоб розвивати всі мовні проблеми, які в Україні накопичувалися десятиліттями, якщо не сказати століттями, зрозуміло, що одного п'ятирічного терміну, як це визначено законом, для діяльності Уповноваженого із захисту державної мови буде звичайно мало", - сказав Кремінь.

За його словами, попри непростий час – пандемію, все таки працівники змогли пройти добори або переведення з інших державних установ до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Також за його словами завдання, які поставлені перед працівниками залишаються незмінними – це професійність, якість, оперативність та здоров'я збережувальний компонент.

"Переважна більшість мого колективу працює дистанційно, але питання якості, компетентності та оперативного реагування на звернення та скарг громадян України в частині порушення їх прав на отримання інформації або послуг державною мовою залишається не змінним. Наш офіс працює дистанційно за виключенням мене та голови Секретаріату", - розповів Кремінь.

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови.

На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка менш ніж через пів року після призначення звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.