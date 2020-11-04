Пандемия: Офис Уполномоченного по защите государственного языка работает дистанционно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Офис Уполномоченного по защите государственного языка сейчас работает дистанционно за исключением языкового омбудсмена Тараса Креминя и главы Секретариата. Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал в интервью UA: Украинское радио, передает УНН.
"Для того, чтобы развивать все языковые проблемы, которые в Украине накапливались десятилетиями, если не сказать веками, понятно, что одного пятилетнего срока, как это определено законом, для деятельности Уполномоченного по защите государственного языка будет конечно мало", - сказал Креминь.
По его словам, несмотря на непростое время - пандемию, все же работники смогли пройти доборы или перевод из других государственных учреждений в Офис Уполномоченного по защите государственного языка.
Также по его словам задачи, которые поставлены перед работниками остаются неизменными - это профессионализм, качество, оперативность и здоровье сберигательный компонент.
"Подавляющее большинство моего коллектива работает дистанционно, но вопрос качества, компетентности и оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан Украины в части нарушения их прав на получение информации или услуг государственным языком остается переменным. Наш офис работает дистанционно за исключением меня и главы Секретариата", - рассказал Креминь.
Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка.
На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирование.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".