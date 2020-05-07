Кабмін звільнив Монахову із посади мовного омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кабінет Міністрів України своїм рішенням звільнив у із посади уповноваженого із захисту державної мови Тетяну Монахову. Про це йдеться у розпорядженні від 06 травня 2020 року № 491-р, інформує УНН.
"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні.
Зазначаєтся, що підписав дане розпорядження прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 6 травня.
Таким чином, Монахова перебувала на посаді майже півроку.
Як повідомлялося раніше в УНН, мовний омбудсмен Монахова подала у відставку.
Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.