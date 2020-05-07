Кабмін звільнив Монахову із посади мовного омбудсмена

"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні.

Зазначаєтся, що підписав дане розпорядження прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 6 травня.

Таким чином, Монахова перебувала на посаді майже півроку.

Як повідомлялося раніше в УНН, мовний омбудсмен Монахова подала у відставку.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.