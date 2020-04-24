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Мовний омбудсмен Монахова подала у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку за власним бажанням. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила Тетяна Монахова.

Відповідаючи на питання чи дійсно вона подала у відставку, Монахова зазначила: "Так".

"Офіційна причина звільнення – за власним бажанням", - повідомила вона.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Так, посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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