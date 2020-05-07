Кабмин уволил Монахову с должности языкового омбудсмена

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Зазначается, что подписал данное распоряжение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 мая.

Таким образом, Монахова находилась в должности почти полгода.

Как сообщалось ранее в УНН, языковой омбудсмен Монахова подала в отставку.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.