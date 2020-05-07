Кабмин уволил Монахову с должности языкового омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет Министров Украины своим решением уволил с должности уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову. Об этом говорится в распоряжении от 6 мая 2020 года № 491-р, информирует УНН.
"Уволить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Зазначается, что подписал данное распоряжение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 мая.
Таким образом, Монахова находилась в должности почти полгода.
Как сообщалось ранее в УНН, языковой омбудсмен Монахова подала в отставку.
Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.