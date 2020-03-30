Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Італії померли вже понад 11 тисяч людей, понад 100 тисяч - хворі

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, станом на 30 березня перевищила 101 тисячу осіб, зокрема за останню добу виявили 4050 нових випадків хвороби, що фіксує теоретичне зниження поширення COVID-19.

Від початку епідемії померла 11 591 особа (зокрема за добу зафіксували 812 смертей), цілком одужали за весь час 14 620 осіб.

До прикладу, 27 березня повідомлялося про смерть рекордної кількості хворих — 969 осіб.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте поширив обмежувальні заходи, які раніше були введені в кількох регіонах, на територію всієї країни. Вони будуть діяти з 10 березня по 3 квітня. Указ про це опубліковано на сайті уряду Італії.

Пересування по країні відтепер дозволено тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Спортивні змагання будуть або скасовувати, або проводити без глядачів. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

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Згодом, Конте в зверненні до нації 11 березня оголосив про введення нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції. Заява Конте транслювалося в Facebook.

Звернення італійського прем’єра до нації:

По всій Італії закрили більшість магазинів. Виняток зроблять лише для тих, хто продає предмети першої необхідності, такі як продукти харчування і ліки. Газетні і тютюнові кіоски також працюватимуть. Крім того, транспорт, фінансові та виробничі установи продовжать роботу.

Паби, бари і ресторани будуть закриті протягом всього дня. При цьому закладу зможуть продовжити працювати, доставляючи товари на будинок.

“Управляти — значить мати бачення на 360 градусів, — сказав Конте в своєму зверненні. — Цей виклик — тепер ми це вже знаємо добре — пов’язаний зі здоров’ям громадян. Це виклик, який піддає жорсткому випробуванню нашу систему охорони здоров’я. Але він пов’язаний також з підтримкою нашої економіки, нашої виробничої мережі, яка складається з маленьких і середніх підприємств. У рішеннях, які я до сих пір приймав, я враховував разом з усіма міністрами все інтереси, всі фактори. Я уклав угоду з совістю. На першому місці є і буде завжди здоров’я італійців”.

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