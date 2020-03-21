Пандемія коронавірусу: Ватикан відпустив хворим COVID-19 і лікарям всі гріхи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ватикан вирішив відпустити гріхи католикам, що заразилися коронавірусом, їх сім’ям, лікуючим лікарям і всім, хто за ними доглядає і ризикує захворіти заради допомоги ближньому. Про це повідомляється в постанові Апостольської пенітенціарії, яка відає індульгенціями, зазначає УНН.
“Гріхи їм будуть відпущені без очної сповіді, їм буде досить подивитися трансляцію декількох служб, читати молитви з чотками, щонайменше протягом півгодини читати Писання і бути в думках чистими від гріхів”, — йдеться в замітці.
Святий престол також пообіцяв відпустити всі гріхи вмираючим католикам, якщо вони в житті регулярно вимовляли хоча б деякі молитви. Крім того, Ватикан оголосив, що всі служби і обряди Страсного тижня в квітні пройдуть без публіки, їх будуть транслювати через інтернет.
Зазначимо, що кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 627 осіб, абсолютний рекорд за час пандемії. Всього з початку спалаху померли понад 4 тисячі осіб, заявив у п’ятницю глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.