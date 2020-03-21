Пандемія коронавірусу: Ватикан відпустив хворим COVID-19 і лікарям всі гріхи

КИЇВ. 21 березня. УНН. Ватикан вирішив відпустити гріхи католикам, що заразилися коронавірусом, їх сім’ям, лікуючим лікарям і всім, хто за ними доглядає і ризикує захворіти заради допомоги ближньому. Про це повідомляється в постанові Апостольської пенітенціарії, яка відає індульгенціями, зазначає УНН.