Пандемія COVID-19: рекордна кількість смертей за добу у Італії, загалом - понад 4 тисячі жертв, 47 тисяч - хворі

КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 627 осіб, абсолютний рекорд за час пандемії. Всього з початку спалаху померли понад 4 тисячі осіб, заявив у п’ятницю глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.