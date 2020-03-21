Пандемия коронавируса Ватикан отпустил больным COVID-19 и врачам все грехи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Ватикан решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их семьям, лечащим врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заболеть ради помощи ближнему. Об этом сообщается в постановлении Апостольской пенитенциарии, которая ведает индульгенциями, отмечает УНН.
“Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов”, — говорится в заметке.
Святой престол также пообещал отпустить все грехи умирающим католикам, если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы. Кроме того, Ватикан объявил, что все службы и обряды Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать через в интернете.
Отметим, что количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составила 627 человек, абсолютный рекорд за время пандемии. Всего с начала вспышки умерли более 4 тысяч человек, заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.