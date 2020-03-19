Пандемія коронавірусу: у Європі залишився один нескасований футбольний чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чемпіонат Туреччини з футболу вирішено призупинити у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на телеканал NTV spor.
Чемпіонат вирішено призупинити терміном в три тижні. Також зупинять проведення турецьких першостей з баскетболу, волейболу і гандболу, які проходили до цього моменту без глядачів.
Таким чином в Європі залишився тільки один активний національний чемпіонат - в Білорусі, де сьогодні відбуваються матчі першого туру. Крім того, в даній першості матчі проходять з глядачами на трибунах.
Нагадаємо, що за добу в Туреччині зафіксували 93 нові випадки коронавірусу.