Пандемия коронавируса: в Европе остался один действующий футбольный чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Чемпионат Турции по футболу решено приостановить в связи с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на телеканал NTV spor.
Чемпионат решено приостановить сроком на три недели. Также остановят проведения турецких первенств по баскетболу, волейболу и гандболу, которые проходили до этого момента без зрителей.
Таким образом в Европе остался только один активный национальный чемпионат - в Беларуси, где сегодня проходят матчи первого тура. Кроме того, в данном первенстве матчи проходят со зрителями на трибунах.
Напомним, что за сутки в Турции зафиксировали 93 новых случая коронавируса.