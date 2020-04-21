Пандемія коронавірусу: у Німеччині понад 143 тис. інфікованих, близько 4,6 тис. смертей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Німеччині за минулу добу зросла на 1 785, загальна кількість заражених перевищує 143 тисячі, тоді як померли вже близько 4,6 тис. осіб. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха, передає УНН.
Так, кількість випадків COVID-19 у країні досягла 143 457 (+1 785 за минулу добу), тоді як кількість смертей від хвороби - 4 598 (+194 за добу).
Одужали від коронавірусної хвороби у країні уже близько 95 200 людей (+ близько 3 700 за добу).
Нагадаємо, загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 2,5 млн осіб.