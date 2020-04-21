Пандемия коронавируса: в Германии более 143 тыс. инфицированных, около 4,6 тыс. смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1 785, общее количество зараженных превышает 143 000, тогда как умерли уже около 4,6 тыс. человек. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха, передает УНН.
Так, количество случаев COVID-19 в стране достигло 143 457 (+1 785 за минувшие сутки), тогда как количество смертей от болезни - 4598 (+194 за сутки).
Выздоровели от коронавирусной болезни в стране уже около 95 200 человек (+ около 3 700 за сутки).
Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек.