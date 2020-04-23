Пандемія коронавірусу: у Німеччині оголосили статистику найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів країни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 148 046 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

За добу зафіксовано 2 352 нових випадки захворювання. Кількість померлих тепер становить 5 094 особи.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (39 395), Північній Рейн — Вестфалії (30 584), Баден-Вюртемберзі (29 443). У Берліні відзначено 5 324 випадки захворювання.

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.

Слухання у Бундестазі стосовно кризи навколо ситуації з COVID-19, 23 квітня:

Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

Зазначимо, що нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.

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