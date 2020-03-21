Пандемія коронавірусу: у Казахстані серед нових випадків інфікування COVID-19 є чотиримісячна дитина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Серед заражених коронавірусів в Нур-Султані виявилося немовля, передає кореспондент Tengrinews з посиланням на пресслужбу управління охорони здоров’я столиці Казахстану, пише УНН.

“Нові три випадки зареєстровано 20 березня (сім’я з двох дорослих і дитини 18 листопада 2019 року народження). Дані особи перебували з 19 березня в стаціонарі № 3 (зняті з рейсу 2775 Мінськ — Нур-Султан як особи, що знаходилися в країні, неблагополучній по епідеміологічній ситуації). з 9 по 19 березня вони відпочивали у Франції”, — йдеться в повідомленні.

За останніми трьома випадками розпочато роботу з відпрацювання близьких контактних осіб по борту літака з подальшою ізоляцією в стаціонарі (близький контакт) і на домашньому карантині (потенційний контакт). Рейс Париж — Мінськ — Нур-Султан прилетів 19 березня, на борту перебувало 73 пасажири. З них сім пасажирів є близькими контактами, з яких п’ять осіб госпіталізовано в Нур-Султані, два пасажира вибули в інші регіони. На домашньому карантині знаходяться 63 людини (30 осіб вибули в інші регіони).

Додамо, Казахстан введе карантин у Нур-Султані і Алматі через COVID-19.

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