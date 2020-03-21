Пандемия коронавируса: в Казахстане среди новых случаев инфицирования COVID-19 есть четырехмесячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Среди зараженных коронавирусов в Нур-Султане оказался младенец, передает корреспондент Tengrinews со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения столицы Казахстана, пишет УНН.
“Новые три случая зарегистрированы 20 марта (семья из двух взрослых и ребенка 18 ноября 2019 года рождения). Данные лица находились с 19 марта в стационаре № 3 (сняты с рейса В2775 Минск — Нур-Султан как лица, находившиеся в стране, неблагополучной по эпидемиологической ситуации). С 9 по 19 марта они отдыхали во Франции”, — говорится в сообщении.
По последним трем случаям начата работа по отработке близких контактных лиц по борту самолета с последующей изоляцией в стационаре (близкий контакт) и на домашнем карантине (потенциальный контакт). Рейс Париж — Минск — Нур-Султан прилетел 19 марта, на борту находилось 73 пассажира. Из них семь пассажиров являются близкими контактами, из которых пять человек госпитализированы в Нур-Султане, два пассажира выбыли в другие регионы. На домашнем карантине находятся 63 человека (30 человек выбыли в другие регионы).
Добавим, Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алматы из-за COVID-19.