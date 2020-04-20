Пандемія коронавірусу: фіни стали більше пити
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На тлі поширення коронавірусу жителі Фінляндії збільшили обсяги покупок алкогольної продукції, передає УНН з посиланням на yle.fi.
Так, за рік (березень 2020 року до березня 2019 року) зростання продажів алкоголю в супермаркетах країни збільшилося на 9,3%.
"Особливо зросли продажі червоних вин", - пише видання.
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До цього обсяги продажів вина в Фінляндії скорочувалися 12 років поспіль.
А сукупне споживання алкоголю фінами скорочується протягом багатьох років.
Як повідомляв УНН, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів в Італії, Швеції, Австрії, США рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.
За даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.
В Україні, також фіксується зростання продажів міцного алкоголю (близько 4-5%). При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.
Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.