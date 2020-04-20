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Пандемія коронавірусу: фіни стали більше пити

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На тлі поширення коронавірусу жителі Фінляндії збільшили обсяги покупок алкогольної продукції, передає УНН з посиланням на yle.fi.

Так, за рік (березень 2020 року до березня 2019 року) зростання продажів алкоголю в супермаркетах країни збільшилося на 9,3%.

"Особливо зросли продажі червоних вин", - пише видання.

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До цього обсяги продажів вина в Фінляндії скорочувалися 12 років поспіль.

А сукупне споживання алкоголю фінами скорочується протягом багатьох років.

Як повідомляв УНН, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів в Італії, Швеції, Австрії, США рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.

За даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.

В Україні, також фіксується зростання продажів міцного алкоголю (близько 4-5%). При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.

Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.

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