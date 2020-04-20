Пандемия коронавируса: финны стали больше пить
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На фоне распространения коронавируса жители Финляндии увеличили объемы покупок алкогольной продукции, передает УНН со ссылкой на yle.fi.
Так, за год (март 2020 к марту 2019 года) рост продаж алкоголя в супермаркетах страны увеличился на 9,3%.
“В особенности выросли продажи красных вин”, — пишет издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Koktebel вошел в топ-5 самых известных отечественных брендов вина
До этого объемы продаж вина в Финляндии сокращались 12 лет подряд.
А совокупное потребление алкоголя финнами сокращается на протяжении многих лет.
Как сообщал УНН, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии, Швеции, Австрии, США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины.
По данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.
В Украине, также отмечет рост продаж крепкого алкоголя (порядка 4-5%). При этом, согласно показателям Госстата, мы значительно увеличили импорт заграничного вина.
Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут.