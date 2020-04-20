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Пандемия коронавируса: финны стали больше пить

Киев  •  УНН

 • 13189 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На фоне распространения коронавируса жители Финляндии увеличили объемы покупок алкогольной продукции, передает УНН со ссылкой на yle.fi.

Так, за год (март 2020 к марту 2019 года) рост продаж алкоголя в супермаркетах страны увеличился на 9,3%.

“В особенности выросли продажи красных вин”, — пишет издание.

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До этого объемы продаж вина в Финляндии сокращались 12 лет подряд.

А совокупное потребление алкоголя финнами сокращается на протяжении многих лет.

Как сообщал УНН, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии, Швеции, Австрии, США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины. 

По данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.

В Украине, также отмечет рост продаж крепкого алкоголя (порядка 4-5%). При этом, согласно показателям Госстата, мы значительно увеличили импорт заграничного вина.

Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут

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