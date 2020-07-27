Пандемія: кількість хворих COVID-19 у Бразилії перевищила 2,4 млн, загинули вже 87 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії перевищила 2,4 мільйона, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, передає УНН.
За весь час поширення інфекції в Бразилії медики виявили 2 419 091 випадок зараження, померли 87 004 пацієнти з підтвердженим COVID-19.
За даними міністерства охорони здоров’я, в Бразилії за останні 24 години було зареєстровано 24 578 нових випадків захворювання та 555 смертей. При цьому напередодні ці показники становили 51 147 і 1 211 відповідно.
Після зараження одужали більше 1,63 мільйона осіб.
У той же час, місцевий телеканал Globo повідомляє також про 2 419 091 інфікованих, але вказує 87 052 загиблих. За даними ВООЗ — у Бразилії 2 343 366 хворих на, з яких — 85 238 загинули.
Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила спалах нової коронавірусної інфекції COVID-19 пандемією. За останніми даними ВООЗ, в світі виявлені вже понад 15,7 мільйона випадків зараження, понад 640 тисяч людей померли.