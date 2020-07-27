Пандемия: количество больных COVID-19 в Бразилии превысило 2,4 млн, погибли уже 87 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает УНН.
За все время распространения инфекции в Бразилии медики выявили 2 419 091 случай заражения, скончались 87 004 пациента с подтвержденным COVID-19.
По данным минздрава, в Бразилии за последние 24 часа было зарегистрировано 24 578 новых случаев заболевания и 555 летальных исходов. При этом накануне эти показатели составляли 51 147 и 1 211 соответственно.
После заражения выздоровели более 1,63 миллиона человек.
В тоже время, местный телеканал Globo сообщает также о 2 419 091 инфицированных, но указывает 87 052 погибших. По данным ВОЗ — в Бразилии 2 343 366 заболевших, из которых — 85 238 погибли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.