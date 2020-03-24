Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у РФ досягла 495 осіб, мер Москви доповів Путіну про високу динаміку вірусу

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Росії за минулу добу було виявлено ще 57 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість захворілих склала 495 осіб, повідомив оперативний штаб з попередження та боротьби з коронавірусною інфекцією, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільни канали у Telegram.