Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у РФ досягла 495 осіб, мер Москви доповів Путіну про високу динаміку вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Росії за минулу добу було виявлено ще 57 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість захворілих склала 495 осіб, повідомив оперативний штаб з попередження та боротьби з коронавірусною інфекцією, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільни канали у Telegram.
За його даними, всі нові випадки зараження були виявлені у тих, хто виїжджав за кордон. Днем раніше, 23 березня, кількість хворих COVID-19 в Росії зросла на 71 людини за добу.
В оперативному штабі сьогодні розповіли, що нові заражені були зареєстровані в 14 регіонах РФ. У Москві — 28 випадків зараження, в Санкт-Петербурзі — 5, у Воронезькій і Свердловській областях — по 4, в Башкортостані — 3, в Липецькій, Орловській, Ленінградській областях і Приморському краї — по 2 випадки. У Калузькій, Волгоградській, Самарській областях, Чечні і Татарстані — по одному.
“Встановлено, що громадяни відвідували в останні два тижні країни, неблагополучні щодо коронавирусної інфекції. Всі госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах”, — розповіли в оперативному штабі. Було визначено коло осіб, з якими контактували хворі, їх помістять під медичний нагляд. Вилікувалися від вірусу вже 22 людини.
За словами мера російської столиці, введені в Москві вимоги до літніх людей залишатися вдома потрібно поширити на інші регіони з високою динамікою захворювання коронавірусів. Про це він говорив на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.
“В даний час у нас близько 500 (осіб з підозрою на коронавірус). Частина ще не підтверджених. Бачимо, реально десь 80-90% підтвердиться. Це не має значення — 400-500, динаміка тобто досить висока. Це серйозна історія”, — сказав Собянін на нараді з питань охорони здоров’я.
За його словами, в столиці вісім заражених коронавірусом знаходяться у стані середнього ступеню тяжкості. Ще двоє хворих в стані високого ступеня тяжкості перебувають на штучному диханні. “Один в Комунарцы і один в іншій лікарні, 52-й, по-моєму”, — сказав мер.