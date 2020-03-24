Пандемия COVID-19: количество инфицированных в РФ достигло 495 человек, мэр Москвы доложил Путину о высокой динамике вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В России за минувшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших составило 495 человек, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
По его данным, все новые случаи заражения были выявлены у тех, кто выезжал за границу. Днем ранее, 23 марта, число заболевших COVID-19 в России выросло на 71 человека за сутки.
В оперативном штабе сегодня рассказали, что новые зараженные были зарегистрированы в 14 регионах РФ. В Москве — 28 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 5, в Воронежской и Свердловской областях — по 4, в Башкортостане — 3, в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае — по 2 случая. В Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане — по одному.
"Установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах",— рассказали в оперативном штабе. Был определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, их поместят под медицинское наблюдение. Вылечились от вируса уже 22 человека.
По словам мэра российской столицы, введенные в Москве требования к пожилым людям оставаться дома нужно распространить на другие регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. Об этом он говорил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В настоящее время у нас около 500 (человек с подозрением на коронавирус). Часть еще не подтвержденных. Видим, реально где-то 80–90% подтвердится. Это не имеет значения — 400–500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история",— сказал Собянин на совещании по вопросам здравоохранения.
По его словам, в столице восемь зараженных коронавирусом находятся в средней степени тяжести. Еще двое больных в состоянии высокой степени тяжести находятся на искусственном дыхании. "Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему",— сказал мэр.