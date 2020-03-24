Пандемия COVID-19: количество инфицированных в РФ достигло 495 человек, мэр Москвы доложил Путину о высокой динамике вируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. В России за минувшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших составило 495 человек, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.