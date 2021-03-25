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Пандемія: Білл Гейтс в інтерв'ю польським ЗМІ розповів, коли світ повернеться до "нормального" життя

Пандемія: Білл Гейтс в інтерв'ю польським ЗМІ розповів, коли світ повернеться до "нормального" життя

Київ • УНН

 • 120194 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Повернення до нормального життя після пандемії має відбутися до кінця 2022 року. Таку думку висловив засновник компанії Microsoft Білл Гейтс в поширеному в четвер інтерв’ю польському телеканалу ТVN24 і виданню Gazeta Wyborcza, пише УНН.

Деталі

“До кінця 2022 року ми маємо практично повністю повернутися до нормального життя, якщо будемо працювати разом”, — сказав він.

“Це (пандемія) неймовірна трагедія. Ми в змозі оцінити втрати для економіки, але не можемо оцінити втрати, пов’язані з освітою, і тим, як на нас вплинули обмеження, які нам довелося ввести, щоб уникнути смерті великої кількості людей”, — зазначив Гейтс.

Він зазначає, що наближається завершення пандемії для США і Європи. “Ймовірно, до кінця року обсяг вакцинації досягне рівня, коли захворюваність почне падати, хоч і буде далека від нульової. Однак повернуться, наприклад, нормальні заняття в школах. Але поки ми не позбудемося пандемії у всьому світі, у нас буде багато таких обмежень, як маски і заборона масових заходів”, — вважає Гейтс.

При цьому він підкреслив, що багато країн могли б впоратися з ситуацією набагато краще, якщо звернулися б “до потрібних вчених, які рекомендували б стежити за кількістю тестів і подбати про ізоляцію”. “Найважливіше, що були такі люди, як я, які попереджали і говорили про ризик. За невелику ціну можна було приготуватися і уникнути проблем. На жаль, рекомендовані інвестиції не були реалізовані. Серед них була пропозиція, щоб мати можливість якомога швидше діагностувати хворих”, — сказав він.

Довідка

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 123,9 млн, збільшившись за добу більш ніж на 461 тис. Згідно з опублікованими в середу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 8,3 тис., перевищивши 2,72 млн .

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