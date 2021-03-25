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Пандемия: Билл Гейтс в интервью польским СМИ рассказал, когда мир вернется к "нормальной" жизни

Киев  •  УНН

 • 120189 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Возвращение к нормальной жизни после пандемии должно произойти к концу 2022 года. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в распространенном в четверг интервью польскому телеканалу ТVN24 и изданию Gazeta Wyborcza, пишет УНН.

Детали

“До конца 2022 года мы должны практически полностью вернуться к нормальной жизни, если будем работать вместе”, — сказал он.

“Это (пандемия) невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей”, — отметил Гейтс.

Он отмечает, что близится завершение пандемии для США и Европы. “Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. Однако вернутся, например, нормальные занятия в школах. Но пока мы не избавимся от пандемии во всем мире, у нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий”, — считает Гейтс.

При этом он подчеркнул, что многие страны могли бы справиться с ситуацией намного лучше, если обратились бы “к нужным ученым, которые рекомендовали бы следить за числом тестов и позаботиться об изоляции”. “Самое важное, что были такие люди, как я, которые предупреждали и говорили о риске. За небольшую цену можно было приготовиться и избежать проблем. К сожалению, рекомендованные инвестиции не были реализованы. Среди них было предложение, чтобы иметь возможность как можно скорее диагностировать больных”, — сказал он.

Справка

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., превысив 2,72 млн.

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