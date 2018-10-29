Пальмова олія потрапила в ТОП-3 найбільш імпортованих продуктів у РФ

Аналітики компанії, спираючись на дані Росстата, проаналізували імпорт основних продуктів харчування в період з січня по липень 2018 року.

За результатами аналізу, самим імпортованим продуктом харчування за перші 7 місяців 2018 року стали банани. Їх ввезли 958 тисяч тонн. На другому місці - пальмова олія з показником в 550 тисяч тонн, на третьому - картопля - 543 тисячі тонн.

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"Обсяги імпорту пальмової олії зумовлені, перш за все, його ціною. Це найдешевший продукт з масло-жирових аналогів. Пальмова олія в п'ять разів дешевша за оливкову і на 10% дешевша, ніж найближчий аналог - соняшникова олія. Сьогодні виробники намагаються знизити витрати на всіх етапах виробництва. Найбільш неприємний момент полягає в тому, що часто пальмова олія використовується для виробництва продукції з іншими споживчими якостями, ніж ті, на які розраховує покупець", - зазначила генеральний директор компанії Ніна Козлова.

Відзначимо, що Україна нарощує імпорт пальмової олії рекордними темам. З початку року в нашу країну було ввезено вже близько 150 тис. тонн цього продукту.

Експерти пояснюють таку тенденцію прагненням виробників харчових продуктів, зокрема, молочних і кондитерських товарів, заощадити.

Як повідомляє УНН, ВРУ недавно прийняла законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ поки був проголосований тільки в першому читанні.