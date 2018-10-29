Пальмовое масло попало в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Пальмовое масло вошло в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов питания РФ, как в натуральном выражении, так и в динамике по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты компании ФинЭкспертиза, передает УНН.
Аналитики компании, опираясь на данные Росстата, проанализировали импорт основных продуктов питания в период с января по июль 2018 года.
По результатам анализа, самым импортируемым продуктом питания за первые 7 месяцев 2018 года стали бананы. Их ввезли 958 тысяч тонн. На втором месте — пальмовое масло с показателем в 550 тысяч тонн, на третьем — картофель — 543 тысячи тонн.
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“Объемы импорта пальмового масло обусловлены, прежде всего, его ценой. Это самый дешевый продукт из масло-жировых аналогов. Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога — подсолнечного масла. Сегодня производители стараются снизить издержки на всех этапах производства. Наиболее неприятный момент заключается в том, что зачастую пальмовое масло используется для производства продукции с иными потребительскими качествами, чем те, на которые рассчитывает покупатель”, — отметила генеральный директор компании Нина Козлова.
Отметим, что Украина наращивает импорт пальмового масла рекордными темам. С начала года в нашу страну было ввезено уже около 150 тыс. тонн этого продукта.
Эксперты объясняют такую тенденцию стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.
Как сообщает УНН, ВРУ недавно приняла законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.