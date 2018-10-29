Пальмовое масло попало в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов в РФ

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 19548 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117836 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156474 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148753 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138611 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129320 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174505 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 30831 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 44182 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 47172 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 21462 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 29113 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 138802 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 174505 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183081 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193837 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 156474 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105044 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109410 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111549 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110908 просмотра
Актуальное
Пальмовое масло попало в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов в РФ

Пальмовое масло попало в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов в РФ

Киев  •  УНН

 • 14625 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Пальмовое масло вошло в ТОП-3 наиболее импортируемых продуктов питания РФ, как в натуральном выражении, так и в динамике по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты компании ФинЭкспертиза, передает УНН.

Аналитики компании, опираясь на данные Росстата, проанализировали импорт основных продуктов питания в период с января по июль 2018 года.

По результатам анализа, самым импортируемым продуктом питания за первые 7 месяцев 2018 года стали бананы. Их ввезли 958 тысяч тонн. На втором месте — пальмовое масло с показателем в 550 тысяч тонн, на третьем — картофель — 543 тысячи тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутатов призвали не медлить с запретом на пальмовое масло

“Объемы импорта пальмового масло обусловлены, прежде всего, его ценой. Это самый дешевый продукт из масло-жировых аналогов. Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле ближайшего аналога — подсолнечного масла. Сегодня производители стараются снизить издержки на всех этапах производства. Наиболее неприятный момент заключается в том, что зачастую пальмовое масло используется для производства продукции с иными потребительскими качествами, чем те, на которые рассчитывает покупатель”, — отметила генеральный директор компании Нина Козлова.

Отметим, что Украина наращивает импорт пальмового масла рекордными темам. С начала года в нашу страну было ввезено уже около 150 тыс. тонн этого продукта.

Эксперты объясняют такую ​​тенденцию стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.

Как сообщает УНН, ВРУ недавно приняла законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы