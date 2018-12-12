Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів одноголосним рішенням ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається штучно створеним та визначається як геноцид українського народу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку посольства України у США у Facebook.
“Таким чином, на сьогодні обома палатами Конгресу США ухвалено рішення, у яких Голодомор визнано геноцидом українського народу”, — підкреслюється у повідомленні посольства.
Так, постановча частина документа містить визнання висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що “Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців”.
“Як і аналогічна резолюція, що була ухвалена Сенатом США 3 жовтня цього року, документ також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.
Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що співавторами резолюції виступили понад три десятки конгресменів від Демократичної і Республіканської партій.
Резолюція була представлена 8 червня цього року.
Раніше, 30 листопада, американський штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. До цього, 27 листопада, штат Алабама, що у США, теж визнав штучно створений Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - геноцидом.