Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор геноцидом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє у Facebook посольство України у США, передає УНН.
“Офіційно штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі налічується вже більше двох десятків американських штатів, які визнали Голодомор актом геноциду.
Нагадаємо, 27 листопада у штаті Алабама Голодомор визнали геноцидом українського народу.
Як повідомляв УНН, сенатор Республіки Польща Ярослав Обремскі вручив Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.