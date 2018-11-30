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Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор геноцидом

Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор геноцидом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американський штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє у Facebook посольство України у США, передає УНН.

“Офіційно штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі налічується вже більше двох десятків американських штатів, які визнали Голодомор актом геноциду.

Нагадаємо, 27 листопада у штаті Алабама Голодомор визнали геноцидом українського народу.

Як повідомляв УНН, сенатор Республіки Польща Ярослав Обремскі вручив Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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