Американский штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американский штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США, передает УНН.
“Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время насчитывается уже более двух десятков американских штатов, признавших Голодомор актом геноцида.
Напомним, 27 ноября в штате Алабама Голодомор признали геноцидом украинского народа.
Как сообщал УНН, сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.