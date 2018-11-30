Американский штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом

“Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время насчитывается уже более двух десятков американских штатов, признавших Голодомор актом геноцида.

Напомним, 27 ноября в штате Алабама Голодомор признали геноцидом украинского народа.

Как сообщал УНН, сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.