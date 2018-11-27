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У штаті Алабама Голодомор визнали геноцидом українського народу

У штаті Алабама Голодомор визнали геноцидом українського народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Штат Алабама, що у США, визнав штучно створений Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - геноцидом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку посольства України в США.

"Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21 американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Раніше Коннектикут став ще одним американським штатом, який визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомляв УНН, представники уряду Канади вшанували пам’ять жертв Голодомору та запалили свічку.

Нагадаємо, Сенатор Республіки Польща Ярослав Обремскі вручив  Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Українські Національні Новини

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