Голодомор визнав геноцидом ще один штат США

"Штат Коннектикут сьогодні визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу", - повідомили у посольстві.

Відповідна прокламація підписана губернатором штату Коннектикут Деніелом Меллоєм, додали в українському диппредставництві.

Нагадаємо, американський штат Північна Кароліна також нещодавно визнав Голодомор геноцидом.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня поточного року сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, також у ній міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.