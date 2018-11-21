Голодомор признал геноцидом еще один штат США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Коннектикут стал еще одним американским штатом, признавшим Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Facebook.
"Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - сообщили в посольстве.
Соответствующую прокламацию подписал губернатором штата Коннектикут Дэниел Мэллой, добавили в украинском диппредставительстве.
Напомним, американский штат Северная Каролина также недавно признал Голодомор геноцидом.
Как сообщал УНН, в начале октября текущего года сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, также в ней содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.