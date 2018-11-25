В уряді Канади вшанували пам'ять жертв Голодомору

“Канада запалила свічку разом з нами і згадує Голодомор. Урочиста церемонія у Парламенті”, — зазначив український дипломат.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність із українцями у Канаді та світі у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, а крім того закликав канадців пам’ятати жертв Голодомору. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Трюдо. “Протягом десятиліть звірства Голодомору в значній мірі були відомі своїм жертвам та тими, хто її організував. Ми повинні переконатися, що живуть спогади про тих, хто постраждав під час Голодомору, і що таких жахів більше ніколи не відбудеться... я закликаю всіх канадців пам’ятати жертв Голодомору та шанувати ту величезну роль, яку зіграли вихідці з України у будівництві нашої країни”, — йдеться у повідомленні.