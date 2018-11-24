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Трюдо закликав канадців пам'ятати жертв Голодомору

Трюдо закликав канадців пам'ятати жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність із українцями у Канаді та світі у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, а крім того закликав канадців пам'ятати жертв Голодомору. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Трюдо, передає УНН.

"Сьогодні ми приєднуємось до українців тут, у Канаді та у всьому світі, щоб згадати мільйони невинних людей, які постраждали під руками тоталітарного радянського режиму під час Голодомору.

У період 1932-1933 рр. режим використовував голодування як зброю, вилучаючи господарства та культури по всій Україні. Мільйони українців померли від голоду. Безліч інших людей загинули в результаті масових арештів, депортацій та страт", - зазначив прем'єр Канади.

За словами Трюдо, Голодомор був навмисною спробою - частиною систематичного геноциду - розчавити дух і особистість українського народу. Це не вдалося українці пережили і, після десятиліть радянської влади, Україна одержала свою незалежність у 1991 році.

"Протягом десятиліть звірства Голодомору в значній мірі були відомі своїм жертвам та тими, хто її організував. Ми повинні переконатися, що живуть спогади про тих, хто постраждав під час Голодомору, і що таких жахів більше ніколи не відбудеться. ... я закликаю всіх канадців пам'ятати жертв Голодомору та шанувати ту величезну роль, яку зіграли вихідці з України у будівництві нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що "Канада продовжує стояти разом із людьми України в їх зусиллях щодо захисту та збереження свого суверенітету. Ми підтверджуємо нашу підтримку уряду України щодо захисту своєї територіальної цілісності та її поточних реформ, спрямованих на створення більш безпечного, процвітаючого майбутнього для своїх громадян".

Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.

Сьогодні у 16:00 розпочалась акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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