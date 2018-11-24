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Трюдо призвал канадцев помнить жертв Голодомора

Трюдо призвал канадцев помнить жертв Голодомора

Киев  •  УНН

 • 8556 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность с украинцами в ​​Канаде и мире в чествовании памяти жертв Голодомора, а кроме того призвал канадцев помнить жертв Голодомора. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Трюдо, передает УНН.

"Сегодня мы присоединяемся к украинцам здесь, в Канаде и во всем мире, чтобы вспомнить миллионы невинных людей, пострадавших под рукой тоталитарного советского режима во время Голодомора.

В период 1932-1933 гг. режим использовал голодание как оружие, изымая хозяйства и культуры по всей Украине. Миллионы украинцев умерли от голода. Множество других людей погибли в результате массовых арестов, депортаций и казней", - отметил премьер Канады.

По словам Трюдо, Голодомор был преднамеренной попыткой - частью систематического геноцида - раздавить дух и личность украинского народа. Это не удалось, украинцы пережили и, после десятилетий советской власти, Украина получила свою независимость в 1991 году.

"В течение десятилетий зверства Голодомора в значительной степени были известны своим жертвам и тем, кто их организовал. Мы должны убедиться, что живут воспоминания о тех, кто пострадал во время Голодомора, и таких ужасов больше никогда не произойдет. ...я призываю всех канадцев помнить жертв Голодомора и уважать ту огромную роль, которую сыграли люди украинского происхождения в строительстве нашей страны", - говорится в сообщении.

Он добавил, что "Канада продолжает стоять вместе с людьми Украины в их усилиях по защите и сохранению своего суверенитета. Мы подтверждаем нашу поддержку правительству Украины по защите своей территориальной целостности и ее текущих реформ, направленных на создание более безопасного, процветающего будущего для своих граждан".

Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.

Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.

Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.

Украинские Национальные Новости

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